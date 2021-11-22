Унаи Эмери: «Ожидаем увидеть очень хорошую версию «Манчестер Юнайтед»
22 ноября, 23:27
Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов.
«Хорошая игра в обороне очень важна, так же как сплоченность и выигранные единоборства, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. — Мы должны показать свою индивидуальность в нашей игре и использовать все свои моменты. Ожидаем увидеть очень хорошую версию «МЮ». Это идеальные условия, чтобы проверить себя и посмотреть, на что мы способны».
Матч «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед» состоится 23 ноября. Начало в 20.45 по московскому времени.
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