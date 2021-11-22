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Даниэль Парехо о матче с «Манчестер Юнайтед»: «Надеюсь, всем мы уйдем с арены счастливыми»

22 ноября, 23:42
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Полузащитник «Вильярреала» Даниэль Парехо поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов.

«Для нас это очень важный матч, на кону три важных очка, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. Мы благодарны болельщикам, которые пойдут на матч, потому что мы очень многое выигрываем, когда видим стадион заполненным под завязку.

Мы постараемся заработать три очка и доставить болельщикам удовольствие от игры. Такие матчи не каждый день увидишь на стадионе «Эстадио-де-ла-Керамика». Надеюсь, мы все уйдем с арены счастливыми".

Матч «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед» состоится 23 ноября. Начало в 20.45 по московскому времени.

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Евгений Петров все материалы автора

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