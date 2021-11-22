Серхи Роберто не поможет «Барселоне» в матче ЛЧ с «Бенфикой»
22 ноября, 23:08
Защитник «Барселоны» Серхи Роберто не сыграет за команду в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики» из-за травмы.
«Роберто продолжает испытывать дискомфорт в правом квадрицепсе. Он выбыл из игры, и его восстановление определит его доступность», — написано в Twitter-аккаунте клуба.
29-летний испанец получил травму правого бедра на тренировке в конце октября 2021 года.
В нынешнем сезоне Роберто провел 9 матчей за «Барселону» в чемпионате Испании, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. В Лиге чемпионов защитник сыграл 3 матча.
Завтра, 23 ноября, «Барселона» сыграет с «Бенфикой» на домашнем стадионе. Начало — в 23:00 по московскому времени.
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