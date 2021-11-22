Серхи Роберто не поможет «Барселоне» в матче ЛЧ с «Бенфикой»

Защитник «Барселоны» Серхи Роберто не сыграет за команду в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики» из-за травмы.

«Роберто продолжает испытывать дискомфорт в правом квадрицепсе. Он выбыл из игры, и его восстановление определит его доступность», — написано в Twitter-аккаунте клуба.

LATEST NEWS | @SergiRoberto10 continues to have right quadriceps discomfort. He is out and his recovery will determine his availability. pic.twitter.com/CL6CUWA9RK — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 22, 2021

29-летний испанец получил травму правого бедра на тренировке в конце октября 2021 года.

В нынешнем сезоне Роберто провел 9 матчей за «Барселону» в чемпионате Испании, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. В Лиге чемпионов защитник сыграл 3 матча.

Завтра, 23 ноября, «Барселона» сыграет с «Бенфикой» на домашнем стадионе. Начало — в 23:00 по московскому времени.