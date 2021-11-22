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Серхи Роберто не поможет «Барселоне» в матче ЛЧ с «Бенфикой»

22 ноября, 23:08
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Защитник «Барселоны» Серхи Роберто не сыграет за команду в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики» из-за травмы.

«Роберто продолжает испытывать дискомфорт в правом квадрицепсе. Он выбыл из игры, и его восстановление определит его доступность», — написано в Twitter-аккаунте клуба.

29-летний испанец получил травму правого бедра на тренировке в конце октября 2021 года.

В нынешнем сезоне Роберто провел 9 матчей за «Барселону» в чемпионате Испании, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. В Лиге чемпионов защитник сыграл 3 матча.

Завтра, 23 ноября, «Барселона» сыграет с «Бенфикой» на домашнем стадионе. Начало — в 23:00 по московскому времени.

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