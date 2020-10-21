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Уле Гуннар Сульшер: «Мактоминэй играл весь первый тайм с «ПСЖ», видя только одним глазом»

10:27
Скотт Мактоминэй. Фото Instagram
Скотт Мактоминэй. Фото Instagram
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал о том, что полузащитник команды, Скотт Мактоминэй испытывал проблемы со зрением по ходу первого тайма матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «ПСЖ» (2:1).

— Скотти играл весь первый тайм, видя только одним глазом, — приводит Goal.com слова Сульшера. — Он потерял свою контактную линзу. Меня очень впечатлил этот поступок Мактоминэя.

Во 2-м туре «Манчестер Юнайтед» дома встретится с «Лейпцигом». Встреча состоится 28 октября, начало — в 23.00 (мск).

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