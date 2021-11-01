Массимилиано Аллегри: «Зенит» — команда с техничными игроками, которые умеют забивать»
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри на пресс-конференции рассказал о подготовке к матчу 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита».
— Что вы можете сказать о «Зените»?
— Это команда с техничными игроками, которые умеют забивать. Хотя завтра все зависит только от нас.
Матч «Ювентус» — «Зенит» состоится 2 ноября. Начало в 23.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю