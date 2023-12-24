УЕФА примет решение по поводу отстранения «Барселоны» от еврокубков в феврале

УЕФА примет решением по поводу возможного отстранения «Барселоны» от еврокубков в феврале 2024 года, сообщает Marca.

Каталонцы вместе с «ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Миланом» подозреваются в несоблюдении финансовых правил УЕФА.

Ранее издание Welt утверждало, что «блаугранас» могут отстранить на три года от участия в Лиге чемпионов.

В июле 2023 года «Барселона» была штрафована УЕФА на 500 тысяч евро за неверное отражение финансовой отчетности. As сообщал, что клуб заработал 71,5 миллиона евро за выступление на групповой стадии ЛЧ в сезоне-2023/24.

Каталонцы вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов-2023/24, где их соперником будет «Наполи».