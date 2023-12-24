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УЕФА примет решение по поводу отстранения «Барселоны» от еврокубков в феврале

Руслан Минаев
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Хави.
Фото Reuters

УЕФА примет решением по поводу возможного отстранения «Барселоны» от еврокубков в феврале 2024 года, сообщает Marca.

Каталонцы вместе с «ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Миланом» подозреваются в несоблюдении финансовых правил УЕФА.

Ранее издание Welt утверждало, что «блаугранас» могут отстранить на три года от участия в Лиге чемпионов.

В июле 2023 года «Барселона» была штрафована УЕФА на 500 тысяч евро за неверное отражение финансовой отчетности. As сообщал, что клуб заработал 71,5 миллиона евро за выступление на групповой стадии ЛЧ в сезоне-2023/24.

Каталонцы вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов-2023/24, где их соперником будет «Наполи».

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Источник: «Барселону» могут отстранить от Лиги чемпионов на три года

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