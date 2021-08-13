УЕФА назвал претендентов на звание лучших игроков Лиги чемпионов по позициям

УЕФА назвал футболистов, которые претендуют на звание лучших игроков Лиги чемпионов по позициям, информирует сайт УЕФА. На каждую позицию предложено три претендента.

Вратари: Тибо Куртуа («Реал»), Эдуар Менди («Челси»), Эдерсон («Манчестер Сити»).

Защитники: Сесар Аспиликуэта («Челси»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Антонио Рюдигер («Челси»).

Полузащитники: Кевин де Брейне («Манчестер Сити»), Жоржиньо («Челси»), Н'Голо Канте («Челси»).

Нападающие: Роберт Левандовски («Бавария»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Эрлинг Холанн («Боруссия» Дортмунд).

Шорт-лист составляло жюри, в которое вошли тренеры 32 клубов, выступавших на групповом этапе Лиги чемпионов в прошлом сезоне, а также 55 журналистов из всех ассоциаций УЕФА, выбранные Ассоциацией европейских спортивных изданий (ESM). От России голосовал «СЭ». Тренеры не могли голосовать за игроков своих команд.

Каждый член жюри назвал по три лучших игрока на каждой позиции. За первое место игрок получал пять очков, за второе — три, за третье — одно. По три игрока в каждой категории с наибольшей суммой очков вошли в шорт-лист.