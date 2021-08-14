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Агент Головина: «Думаю, Саша сможет сыграть с «Шахтером»

12:38
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Олег Артемов, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал «СЭ» о состоянии клиента.

«Не сказал бы, что что-то серьезное, получил лося. Думаю, к «Шахтеру» Саша будет готов. Кто, если не он?» — сказал Артемов «СЭ».

Ранее, 13 августа, 25-летний Головин получил повреждение в матче 2-го тура чемпионата Франции против «Лорьяна» (0:1). У российского футболиста возникли проблемы с мышцей правого бедра. Хавбек доигрывал встречу «на одной ноге», заметно прихрамывая.

17 августа «Монако» проведет первый матч 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов с «Шахтером».

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Сергей Федоров все материалы автора

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