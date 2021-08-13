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Джеррард считает, что «Рейнджерс», возможно, не готов к матчам против «ПСЖ», «Челси» и «Манчестер Сити»

04:13
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Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард после вылета из Лиги чемпионов признал, что некоторые игроки могут уйти. Шотландская команда в квалификации проиграла «Мальме».

«Я не настолько наивен, чтобы сидеть и думать, что последние результаты не окажут никакого влияния на будущее некоторых игроков. Возможно, мы не готовы к Лиге чемпионов. Готовы ли мы к тому, что «ПСЖ», «Челси» и «Манчестер Сити» приедут на «Айброкс»? Возможно, нет. Мы доказали, что являемся последней из 16 команд в Лиге Европы.

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Евгений Козинов все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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