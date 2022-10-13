Миньоле, Фирмину, Сон и Ацили претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА объявила претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. Во вторник и среду прошли матчи 4-го тура группового турнира.

На почетное звание претендуют Сон Хын Мин («Тоттенхэм»), Роберту Фирмину («Ливерпуль»), Симон Миньоле («Брюгге») и Омер Ацили («Макаби»).

На этой неделе «Брюгге» в меньшинстве сыграл вничью с «Атлетико» (0:0), «Тоттенхэм» выиграл у «Айнтрахта» (3:2), «Ливерпуль» разгромил «Рейнджерс» (7:1), а «Маккаби» выиграл у «Ювентуса» (2:0).

Лучший игрок недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.