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Сегодня, 02:06

Миньоле, Фирмину, Сон и Ацили претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Роберту Фирмину.
Фото Global Look Press

Пресс-служба УЕФА объявила претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. Во вторник и среду прошли матчи 4-го тура группового турнира.

На почетное звание претендуют Сон Хын Мин («Тоттенхэм»), Роберту Фирмину («Ливерпуль»), Симон Миньоле («Брюгге») и Омер Ацили («Макаби»).

На этой неделе «Брюгге» в меньшинстве сыграл вничью с «Атлетико» (0:0), «Тоттенхэм» выиграл у «Айнтрахта» (3:2), «Ливерпуль» разгромил «Рейнджерс» (7:1), а «Маккаби» выиграл у «Ювентуса» (2:0).

Лучший игрок недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

Роберту Фирмину
Симон Миньоле
Сон Хын Мин
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Брюгге
ФК Маккаби (Тель-Авив)
ФК Тоттенхэм Хотспур
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