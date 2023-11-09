Голы Мораты, Холанна, Лино и Симонса претендуют на звание лучшего за неделю в Лиге чемпионов
Пресс-служба УЕФА объявила старт голосования на звание автора лучшего гола недели в Лиге чемпионов. 7 и 8 ноября состоялись матчи 4-го тура группового турнира.
В число номинантов вошли мячи, забитые Альваро Моратой («Атлетико»), Эрлином Холанном («Манчестер Сити»), Самуэлем Лино («Атлетико») и Хави Симонсом («Лейпциг»).
Лучший гол недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.
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