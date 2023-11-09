Фернандо: «Севилья» старалась, сражались как могла с «Арсеналом»

Полузащитник «Севильи» Фернандо прокомментировал поражение от «Арсенала» (0:2) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Матч был трудный. Нет команд, которым было бы легко играть с «Арсеналом» на этом стадионе. Они здорово применяют высокий прессинг. Мы не смогли справиться с ним. Мы старались, сражались как могли. Теперь надо подумать о дерби в ближайшее воскресенье», — цитирует пресс-служба УЕФА Фернандо.

«Арсенал» с 9 очками лидирует в группе B. «Севилья» идет на последней строчке — 2 очка.