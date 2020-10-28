Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш после поражения от «Манчестер Сити» во 2-м туре Лиги чемпионов (0:3) встал на защиту своей тактики, оправдавшись уровнем соперника. Также он был раздражен критикой в свой адрес.

— Не жалею о своей тактике, мы отыграли на 5, как последние 10 соперников «Сити», — цитирует Eurosport Виллаш-Боаша. — Для Гвардьолы в этом не было ничего нового, мы не собирались играть против такой команды 4-4-2 или 4-3-3. Вы начинаете критиковать любой мой выбор. Не следует преувеличивать, «Сити» есть «Сити»... этот клуб потратил более миллиарда на создание этой команды, у него есть тренер, который является феноменом, умеет владеть мячом , как с «Баварией» или «Барселоной». К сожалению, у «Марселя» нет денег, чтобы привезти Гвардьолу, у клуб есть АВБ и его тактика.