«У «Лиона» есть необходимые качества, чтобы пройти всю турнирную дистанцию». Дюбуа — о выходе в 1/4 финала
05:56
Защитник «Лиона» Лео Дюбуа после поражения от «Ювентуса» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2) отметил, что его команда способна пройти всю дистанцию. «Ткачи» вышли в четвертьфинал, так как выиграли в первой встрече у себя дома — 1:0.
— Мы очень счастливы и понимаем, чего достигли, — цитирует пресс-служба УЕФА Дюбуа. — «Лион» — единственный клуб, победивший «Ювентус» в двухматчевом противостоянии. У нас есть необходимые качества, чтобы пройти всю турнирную дистанцию, и вы увидите нашу целеустремленность. Мы по праву гордимся собой.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2027133--juventus-vs-lyon/
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...