Защитник «Лиона» Лео Дюбуа после поражения от «Ювентуса» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2) отметил, что его команда способна пройти всю дистанцию. «Ткачи» вышли в четвертьфинал, так как выиграли в первой встрече у себя дома — 1:0.

— Мы очень счастливы и понимаем, чего достигли, — цитирует пресс-служба УЕФА Дюбуа. — «Лион» — единственный клуб, победивший «Ювентус» в двухматчевом противостоянии. У нас есть необходимые качества, чтобы пройти всю турнирную дистанцию, и вы увидите нашу целеустремленность. Мы по праву гордимся собой.