«У «Краснодара» и «Зенита» сегодня есть реальные шансы». Мнение Мостового

Экс-футболист «Спартака», «Бенфики», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой поделился с «СЭ» ожиданиями от предстоящих матчей «Зенита» и «Краснодара» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

— Сегодня у двух российских команд игры в рамках Лиги Чемпионов. Как думаете, кто сегодня справится успешнее: «Краснодар» или «Зенит»?

— На примере вчерашнего «Локомотива» можно сказать, что при правильном настрое и самоотверженности можно с любой командой попытаться сыграть, что в принципе пытался сделать «Локомотив», но им для этого не хватило, — сказал Мостовой «СЭ». — Хорошо, что так закончилось 1:2. Что касается «Краснодара», так как он играет дома, я думаю, могут попытаться создать проблемы, потому что выбор у них небольшой: много травмированных. Можно придумать тактику, которую «быки» сделали в «Ренне», например, 8 игроков оборонительного плана. Можно так сыграть, у них есть шансы. У «Зенита» тоже есть шансы. Команда довольно-таки опытная. Много футболистов, которые уже много где и как поиграли, поэтому тоже можно попытаться сделать проблем. Шансы небольшие, но есть.

— А как думаете, поражение от «Спартака» повлияет как-то на психологический настрой «Краснодара»?

— Я думаю, что нет, потому что поражение от «Спартака» и так было предвиденным. Я, например, когда увидел состав «Краснодара», сразу сказал, что красно-белые обыграют «быков». Слишком большие потери у них, особенно в иностранном легионе. Когда нет иностранцев, сразу все по-другому смотрится.

— На результате игры «Зенита» может сказаться неопределенная ситуация с тренером?

— Здесь тоже для меня ничего удивительного нет, потому что эти ситуации свойственны любым командам. Нет результата — ясно, что виноват тренер. К этому все готовы, этого нужно ожидать. Ничего страшного в этом нет.

— Какой результат будет приемлемым для обеих команд?

— Идеально было бы не проиграть ни там, ни там. Мы все-таки понимаем, что команды играют не просто так, а с «Челси» и «Боруссией» из Дортмунда. Так что идеально было бы не проиграть. (Екатерина Звенигородская)