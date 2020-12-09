Twitter «Локомотива» отреагировал известным мемом на состав команды на матч с «Баварией»
22:30
«Локомотив» испытывает серьезные кадровые проблемы перед матчем шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии». В запасе «Локо» только пять игроков, причем двое из них — вратари.
Twitter красно-зеленых отреагировал на эту ситуацию известным мемом с мультипликационной собакой, которая сидит в доме, где разгорелся пожар.
«Бавария» — «Локомотив»: составы команд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур
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