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Twitter «Локомотива» отреагировал известным мемом на состав команды на матч с «Баварией»

22:30
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«Локомотив» испытывает серьезные кадровые проблемы перед матчем шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии». В запасе «Локо» только пять игроков, причем двое из них — вратари.

Twitter красно-зеленых отреагировал на эту ситуацию известным мемом с мультипликационной собакой, которая сидит в доме, где разгорелся пожар.

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