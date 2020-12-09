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«Бавария» — «Локомотив»: составы команд. Райкович и Чорлука выйдут в центре обороны

21:51
9 декабря. Мюнхен. «Бавария» — «Локомотив». Фото Reuters
9 декабря. Мюнхен. «Бавария» — «Локомотив». Фото Reuters
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«Локомотив» проведет заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов на выезде против «Баварии». Стали известны стартовые составы команд.

«Бавария»: Нойер, Сарр, Боатенг, Зюле, Дэвис, Рока, Горецка, Сане, Мюллер, Дуглас Коста, Шупо-Мотинг.

Запасные: Нюбель, Павар, Эрнандес, Штиллер, Ричардс, Мусиала, Аррей-Мби, Цайзер, Коман, Гнабри.

«Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Райкович, Чорлука, Живоглядов, Магкеев, Рыбчинский, Игнатьев, Миранчук, Камано, Эдер.

Запасные: Савин, Коченков, Лысцов, Сильянов, Иосифов.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча

Бавария — Локомотив

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур




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