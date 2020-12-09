«Бавария» — «Локомотив»: составы команд. Райкович и Чорлука выйдут в центре обороны
21:51
«Локомотив» проведет заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов на выезде против «Баварии». Стали известны стартовые составы команд.
«Бавария»: Нойер, Сарр, Боатенг, Зюле, Дэвис, Рока, Горецка, Сане, Мюллер, Дуглас Коста, Шупо-Мотинг.
Запасные: Нюбель, Павар, Эрнандес, Штиллер, Ричардс, Мусиала, Аррей-Мби, Цайзер, Коман, Гнабри.
«Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Райкович, Чорлука, Живоглядов, Магкеев, Рыбчинский, Игнатьев, Миранчук, Камано, Эдер.
Запасные: Савин, Коченков, Лысцов, Сильянов, Иосифов.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур
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