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Туктамышева призвала всех болельщиков «Зенита» прийти на матч с «Бенфикой»

19:14
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Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева в соцсетях призвала болельщиков «Зенита» заполнить «Газпром-Арену» на матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Бенфикой».

— Во вторник в Санкт-Петербург возвращается Лига чемпионов. Давайте все вместе поддерживать нашу команду на «Газпром-Арене». Вперед, «Зенит»! — заявила Туктамышева в своем Instagram.

Матч «Зенит» — «Бенфика» начнется в 22.00 по московскому времени.

Зенит — Бенфика

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




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