Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов против «Челси».

«Если честно, то единственное, что сможет остановить нас в финале — это мы сами. Игра против «Челси» — тяжелый тест, но в то же время я ожидаю, что мы победим. Я думаю, что команда чувствует себя спокойно. Мы уже много раз были в финалах турниров, этот опыт помогает нам», — цитирует Goal Стерлинга.

В сезоне-2020/21 Стерлинг провел 48 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, на его счету 14 голов и 12 результативных передач.

Финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси» состоится в субботу, 29 мая. Начало встречи — в 22.00 (мск).