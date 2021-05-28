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Стерлинг о финале ЛЧ против «Челси»: «Единственное, что может остановить нас — это мы сами»

08:40
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Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов против «Челси».

«Если честно, то единственное, что сможет остановить нас в финале — это мы сами. Игра против «Челси» — тяжелый тест, но в то же время я ожидаю, что мы победим. Я думаю, что команда чувствует себя спокойно. Мы уже много раз были в финалах турниров, этот опыт помогает нам», — цитирует Goal Стерлинга.

В сезоне-2020/21 Стерлинг провел 48 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, на его счету 14 голов и 12 результативных передач.

Финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси» состоится в субботу, 29 мая. Начало встречи — в 22.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/the-only-thing-that-can-stop-us-is-ourselves-man-citys/1co5uutvjfop31h3wfj9hgbai4

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