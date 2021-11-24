Тухель рассказал о повреждениях Канте и Чилуэлла после матча с «Ювентусом»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о повреждениях полузащитника Н'Голо Канте и защитника Бена Чилуэлла, которые они получили в матче 5-го тура Лиги чемпионов с «Ювентусом» (4:0).

«Меня беспокоит эта ситуация, поскольку Чилуэлл набрал потрясающий ход, как и Рис на противоположной бровке. Они оба были в лучшей форме, полны сил и уверенности, демонстрировали великолепный футбол.

Чилуэлл пожаловался на сильную боль в колене. Сейчас он чувствует себя лучше, но все же более точно мы сможем судить после углубленного обследования. Будем надеяться на лучшее.

С Канте похожая ситуация. Он подвернул колено, но будем надеяться, что все не настолько серьезно. Эти моменты, безусловно, омрачили сегодняшний вечер, поскольку Н'Голо и Бен демонстрировали превосходный футбол и вносили важный вклад в игру. Повторюсь, будем надеяться на лучшее», — приводит слова Тухеля пресс-служба клуба.

«Челси» набрал 12 очков и гарантировали себе выход в плей-офф.