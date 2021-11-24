Тухель рассказал о повреждениях Канте и Чилуэлла после матча с «Ювентусом»
Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о повреждениях полузащитника Н'Голо Канте и защитника Бена Чилуэлла, которые они получили в матче 5-го тура Лиги чемпионов с «Ювентусом» (4:0).
«Меня беспокоит эта ситуация, поскольку Чилуэлл набрал потрясающий ход, как и Рис на противоположной бровке. Они оба были в лучшей форме, полны сил и уверенности, демонстрировали великолепный футбол.
Чилуэлл пожаловался на сильную боль в колене. Сейчас он чувствует себя лучше, но все же более точно мы сможем судить после углубленного обследования. Будем надеяться на лучшее.
С Канте похожая ситуация. Он подвернул колено, но будем надеяться, что все не настолько серьезно. Эти моменты, безусловно, омрачили сегодняшний вечер, поскольку Н'Голо и Бен демонстрировали превосходный футбол и вносили важный вклад в игру. Повторюсь, будем надеяться на лучшее», — приводит слова Тухеля пресс-служба клуба.
«Челси» набрал 12 очков и гарантировали себе выход в плей-офф.
Дополнительная информация:
https://www.chelseafc.com/ru/news/2021/11/23/tuchel-on-enjoying-an-outstanding-result-in-his-50th-game-and-in
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