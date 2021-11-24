Санчо поделился эмоциями от дебютного гола за «Манчестер Юнайтед»
10:01
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо поделился эмоциями от своего первого гола за команду.
Он забил в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Вильярреала» (2:0).
«Горжусь своим первым голом за «Манчестер Юнайтед» в лучшем турнире в мировом футболе — Лиге чемпионов! Вся команда приложила огромные усилия. Будем двигаться дальше», — написал Санчо в Instagram.
21-летний Санчо перешел в «Манчестер Юнайтед» из дортмундской «Боруссии» за 85 миллионов евро в июле 2021 года.
«Манчестер Юнайтед» с 10 очками лидирует в турнирной таблице группы F. Команда гарантировала себе выход в плей-офф.
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 23 и 24 ноября, 5-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Мальме» — «Зенит» и другие игры
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