Санчо поделился эмоциями от дебютного гола за «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо поделился эмоциями от своего первого гола за команду.

Он забил в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Вильярреала» (2:0).

«Горжусь своим первым голом за «Манчестер Юнайтед» в лучшем турнире в мировом футболе — Лиге чемпионов! Вся команда приложила огромные усилия. Будем двигаться дальше», — написал Санчо в Instagram.

21-летний Санчо перешел в «Манчестер Юнайтед» из дортмундской «Боруссии» за 85 миллионов евро в июле 2021 года.

«Манчестер Юнайтед» с 10 очками лидирует в турнирной таблице группы F. Команда гарантировала себе выход в плей-офф.