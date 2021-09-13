Тухель признал заслугу Лэмпарда в победе в Лиге чемпионов

Главный тренер «Челси» Томас Тухель перед матчем с «Зенитом» в Лиге чемпионов вспомнил прошлый сезон. Он признал, что его предшественник Фрэнк Лэмпард сыграл роль в том, что команда смогла выиграть турнир. Немец сменил англичанина по ходу сезона.

«Я никогда не чувствовал, что это проблема — сменить Лэмпарда после группового этапа и принять его работу, — цитирует Тухеля официальный сайт «Зенита». — Нет ощущения, что это не мой титул или что я выиграл только половину Лиги чемпионов, но я знаю, что Фрэнк сыграл свою роль. Я отвечал за финал и стадию плей-офф, и это была моя команда. Мы не отрицаем работу, которую проделал Фрэнк, но я не думаю, что мне нужно доказывать, что я могу вывести команду из группы.

Это не имеет никакого отношения к делу, ваш вопрос подразумевает, что мы хотим выиграть его снова, но мы должны признать, насколько это сложно. Мы не стесняемся говорить, что боремся за победу в каждом турнире, и завтра мы будем биться за 3 очка. Это может показаться скучным, но это так, и завтра мы хотим хорошо стартовать, хотим посмотреть, как далеко заведет нас это путешествие. Я надеюсь, что смогу доказать вам, что могу вести клуб до конца, и мы начнем путь с позитивным настроем».

Матч «Челси» — «Зенит» состоится 14 сентября. Начало в 22.00 по московскому времени.