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Сидорчук считает, что Яремчуку будет непросто в матче с киевским «Динамо»

22:47
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Полузащитник киевского «Динамо» Сергей Сидорчук поделился ожиданиями от матча с «Бенфикой» в Лиге чемпионов. Он предположил, что украинскому форварду португальского клуба Роману Яремчуку будет непросто в этой игре.

«Два дня подряд разбираем их, — цитирует футболиста Tribuna.com. — Знаем практически все их сильные и слабые стороны. Выделять кого-то? У них на каждой позиции есть сильные игроки.

Если в обороне, наверное, Отаменди. В середине Жоау Мариу. В нападении Пицци, Рафа Силва. Можно полкоманды выделять, не думаю, что в этом есть большой смысл.

Команда хорошая. Мистер (Мирча Луческу — Прим. «СЭ») показал их сильные и слабые стороны. Попытаемся нивелировать их сильные стороны и сыграть на слабых.

Яремчук? Был шуточный разговор в сборной. Думаю, ему будет вдвойне тяжелее. Он возвращается домой, в родные пенаты. Наверное, у него будет определенное давление. Но что касается непосредственно перед матчем, то не общался с ним».

Матч «Динамо» — «Бенфика» состоится 14 сентября. Начало в 22.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://ua.tribuna.com/football/1101176050-sergej-sidorchuk-yaremchuku-budet-vdvojne-tyazhelee-v-matche-s-dinamo.html

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Евгений Петров все материалы автора

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