Сидорчук считает, что Яремчуку будет непросто в матче с киевским «Динамо»
Полузащитник киевского «Динамо» Сергей Сидорчук поделился ожиданиями от матча с «Бенфикой» в Лиге чемпионов. Он предположил, что украинскому форварду португальского клуба Роману Яремчуку будет непросто в этой игре.
«Два дня подряд разбираем их, — цитирует футболиста Tribuna.com. — Знаем практически все их сильные и слабые стороны. Выделять кого-то? У них на каждой позиции есть сильные игроки.
Если в обороне, наверное, Отаменди. В середине Жоау Мариу. В нападении Пицци, Рафа Силва. Можно полкоманды выделять, не думаю, что в этом есть большой смысл.
Команда хорошая. Мистер (Мирча Луческу — Прим. «СЭ») показал их сильные и слабые стороны. Попытаемся нивелировать их сильные стороны и сыграть на слабых.
Яремчук? Был шуточный разговор в сборной. Думаю, ему будет вдвойне тяжелее. Он возвращается домой, в родные пенаты. Наверное, у него будет определенное давление. Но что касается непосредственно перед матчем, то не общался с ним».
Матч «Динамо» — «Бенфика» состоится 14 сентября. Начало в 22.00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://ua.tribuna.com/football/1101176050-sergej-sidorchuk-yaremchuku-budet-vdvojne-tyazhelee-v-matche-s-dinamo.html
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю