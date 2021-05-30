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Тухель после победы в финале Лиги чемпионов впервые встретился с Абрамовичем

01:44
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о встрече с владельцем клуба Романом Абрамовичем после победы в финале Лиги чемпионов над «Манчестер Сити» (1:0).

«Я говорил с владельцем клуба на поле, и это был лучший момент для нашей первой встречи. Или, может быть, худший, потому что сейчас может стать только хуже! Мы поговорим снова, но я могу заверить его, что останусь голодным до побед. Я чувствую себя голодным и являюсь частью действительно амбициозного клуба и сильной команды, которая полностью поддерживает мои убеждения в футболе», — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

«Челси» с минимальным счетом победил «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов сезона-2020/21. Лондонский клуб во второй раз в истории завоевал самый престижный европейский клубный трофей.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов, финал сезона 2020/21 «Манчестер Сити» — «Челси»: дата и время матча, новости и обзоры