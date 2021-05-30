Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Чемпионская раздевалка «Челси»: Тухель облил всех шампанским. Видео

01:39
Томас Тухель. Фото Twitter
Томас Тухель. Фото Twitter
Теги:

Официальный Twitter «Челси» опубликовал видео из раздевалки после победы в финале Лиги чемпионов над «Манчестер Сити» (1:0). Матч прошел на стадионе «Драгау» в Порту 29 мая.

Главный тренер команды Томас Тухель заходит в раздевалку и начинает обливать всех шампанским.

«Босс», — подписан твит и сопровожден эмодзи бутылки шампанского.

Немец возглавил «Челси» в январе 2021 года, сменив на этом посту Фрэнка Лэмпарда.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Сборная Чехии обыграла Великобританию в матче чемпионата мира
Видео: россиянки и украинки полностью разделись в Дубае
Посол Украины в ФРГ потребовал от России репараций
Американец установил камеры и обнаружил живущую в его шкафу женщину

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов, финал сезона 2020/21 «Манчестер Сити» — «Челси»: дата и время матча, новости и обзоры