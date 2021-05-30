Чемпионская раздевалка «Челси»: Тухель облил всех шампанским. Видео
01:39
Официальный Twitter «Челси» опубликовал видео из раздевалки после победы в финале Лиги чемпионов над «Манчестер Сити» (1:0). Матч прошел на стадионе «Драгау» в Порту 29 мая.
Главный тренер команды Томас Тухель заходит в раздевалку и начинает обливать всех шампанским.
«Босс», — подписан твит и сопровожден эмодзи бутылки шампанского.
Немец возглавил «Челси» в январе 2021 года, сменив на этом посту Фрэнка Лэмпарда.
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