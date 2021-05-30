Чемпионская раздевалка «Челси»: Тухель облил всех шампанским. Видео

Официальный Twitter «Челси» опубликовал видео из раздевалки после победы в финале Лиги чемпионов над «Манчестер Сити» (1:0). Матч прошел на стадионе «Драгау» в Порту 29 мая.

Главный тренер команды Томас Тухель заходит в раздевалку и начинает обливать всех шампанским.

«Босс», — подписан твит и сопровожден эмодзи бутылки шампанского.

Немец возглавил «Челси» в январе 2021 года, сменив на этом посту Фрэнка Лэмпарда.