«Спартак»: «Поздравляем болельщиков «Челси», но следующий год будет наш»

«Спартак» в своем официальном англоязычном Twitter отреагировал на победу «Челси» над «Манчестер Сити» (1:0) в финале Лиги чемпионов.

«Поздравляем болельщиков «Челси»! Но не забывайте, что следующий год будет наш», — написали красно-белые.

29 мая во встрече «Ман Сити» и «Челси» победный гол забил хавбек синих Кай Хаверц. Игра прошла в Порту (Португалия).

«Спартак» занял второе место в РПЛ по итогам прошлого сезона и сыграет в ЛЧ с третьего раунда отбора.