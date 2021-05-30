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«Спартак»: «Поздравляем болельщиков «Челси», но следующий год будет наш»

01:58
Виктор Мозес. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Виктор Мозес. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Спартак» в своем официальном англоязычном Twitter отреагировал на победу «Челси» над «Манчестер Сити» (1:0) в финале Лиги чемпионов.

«Поздравляем болельщиков «Челси»! Но не забывайте, что следующий год будет наш», — написали красно-белые.

29 мая во встрече «Ман Сити» и «Челси» победный гол забил хавбек синих Кай Хаверц. Игра прошла в Порту (Португалия).

«Спартак» занял второе место в РПЛ по итогам прошлого сезона и сыграет в ЛЧ с третьего раунда отбора.

Манчестер Сити — Челси

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