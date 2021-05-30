Тухель и Тиагу Силва: фото год назад и после победы «Челси» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Челси» Томас Тухель и защитник Тиагу Силва вышли в финал Лиги чемпионов второй сезон подряд.

В финале турнира 2020 года Тухель и Силва в составе «ПСЖ» проиграли «Баварии» с минимальным счетом — 0:1.

В финале Лиги чемпионов сезона-2020/21 «Челси» с минимальным счетом победил «Манчестер Сити» — 1:0.

Лондонский клуб во второй раз в истории завоевал самый престижный европейский клубный трофей.

Лондонцы также получили право сыграть в Суперкубке УЕФА. Их соперником станет «Вильярреал», который ранее выиграл Лигу Европы.