Фото дня: эмоции Зинченко и Хаверца после финала Лиги чемпионов
После матча финала Лиги чемпионов между «Челси» и «Манчестер Сити» (1:0) защитник «горожан» Александр Зинченко и хавбек «синих» Кай Хаверц остались лежать на поле.
21-летний Хаверц стал автором единственного и победного гола в прошедшей встрече.
«Агония и экстаз», — написано под фото с Зинченко и Хаверцем в Twitter Goal.
11 августа в Суперкубке УЕФА «Челси» сыграет против «Вильярреала». Встреча пройдет в Белфасте (Северная Ирландия) на стадионе «Уиндзор Парк».
The Agony and the Ecstasy.#UCL #UCLfinal pic.twitter.com/NKsfwxL8sT— Goal (@goal) May 29, 2021
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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