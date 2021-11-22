Тревор Чалоба: «Челси не лучшим образом сыграл в первом матче против «Ювентуса», мы хотим это исправить»
19:50
Защитник «Челси» Тревор Чалоба поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Ювентуса».
«Как клуб мы хотим выигрывать каждый матч, — цитирует Чалобу официальный сайт клуба. — Мы знаем, что в первом матче в Турине сыграли не лучшим образом. Мы хотим это исправить».
Матч «Челси» — «Ювентус» состоится 23 ноября. Начало в 23.00 по московскому времени.
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