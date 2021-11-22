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Тухель пока не знает, сыграет ли Лукаку с «Ювентусом»

19:41
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Ювентуса» и ответил на вопрос о состоянии здоровья Ромелу Лукаку.

«Лукаку вроде бы чувствовал себя в порядке на тренировке, — цитирует Тухеля сайт УЕФА. Посмотрим, что будет с его состоянием. У него назначен визит к врачам и физиотерапевтам. Возможно, мы включим в заявку 20 игроков. Жоржинью абсолютно в порядке.

У Кая Хаверца были проблемы с подколенным сухожилием, поэтому мы его заменили. По нему есть определенные сомнения. Остальное более или менее понятно. Мы не будем рисковать выходом из группы и идти ва-банк, но сделаем все, чтобы выиграть матч и выиграть группу

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Ювентуса» и ответил на вопрос о состоянии здоровья Ромелу Лукаку.

«Лукаку вроде бы чувствовал себя в порядке на тренировке, - цитирует Тухеля сайт УЕФА. Посмотрим, что будет с его состоянием. У него назначен визит к врачам и физиотерапевтам. Возможно, мы включим в заявку 20 игроков. Жоржинью абсолютно в порядке.

У Кая Хаверца были проблемы с подколенным сухожилием, поэтому мы его заменили. По нему есть определенные сомнения. Остальное более или менее понятно. Мы не будем рисковать выходом из группы и идти ва-банк, но сделаем все, чтобы выиграть матч и выиграть группу».

Матч «Челси» - «Ювентус» состоится 23 ноября. Начало в 23.00 по московскому времени.

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Евгений Петров все материалы автора

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