Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 06:59

Вериссимо: «Бенфике» нужно сдержать «Ливерпуль»

Тренер «Бенфики» Вериссимо заявил, что у «Ливерпуля» есть слабости
Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Бенфики» Нельсон Вериссимо поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала лиги чемпионов против «Ливерпуля».

«Мы должны понять, что «Ливерпуль» является командой с хорошими индивидуальными исполнителями, прекрасным тренером, и это заставит нас показать свою лучшую игру в обоих матчах, — приводит слова Вериссимо официальный сайт УЕФА. — Конечно, будет нелегко, но, как я говорил в противостоянии с «Аяксом», шансы равны.

Нам нужно сдержать «Ливерпуль». Как и у любой другой команды, у них есть свои слабости, которыми мы и постараемся воспользоваться. Также у нас очень хорошо получается обороняться. Предстоит трудная игра, но мы ее разделим с нашими болельщиками, которые способны вдохновить нашу команду на положительный результат этой ночью".

Матч «Бенфика» — «Ливерпуль» пройдет 5 апреля (начало — в 22:00 по московскому времени).

ФК Бенфика
ФК Ливерпуль
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сербских баскетболистов и французских биатлонистов травят за поддержку России
Снова нет твердой руки. Мостовой, Федотов и Николаев объясняют, почему судьи опять убивают наш футбол
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2021/22: 1/4 финала
Бернарду Силва: «Ман Сити» однозначно прибавил. Это приходит с опытом»
Льоренте: «Атлетико» голоден до побед, у нас большие амбиции»
Клопп: ««Бенфика» не там, где хотела бы находиться в чемпионате, но это сильный соперник»
Божественный Облак, незабитые пенальти и чудо от Сауля. 6 лет назад Симеоне выбил Гвардиолу в полуфинале ЛЧ
Симеоне поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов
Эмери считает, что у «Вильярреала» есть шансы победить «Баварию» в четвертьфинале Лиги чемпионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Льоренте: «Атлетико» голоден до побед, у нас большие амбиции»

Бернарду Силва: «Ман Сити» однозначно прибавил. Это приходит с опытом»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости