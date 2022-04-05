Вериссимо: «Бенфике» нужно сдержать «Ливерпуль»

Главный тренер «Бенфики» Нельсон Вериссимо поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала лиги чемпионов против «Ливерпуля».

«Мы должны понять, что «Ливерпуль» является командой с хорошими индивидуальными исполнителями, прекрасным тренером, и это заставит нас показать свою лучшую игру в обоих матчах, — приводит слова Вериссимо официальный сайт УЕФА. — Конечно, будет нелегко, но, как я говорил в противостоянии с «Аяксом», шансы равны.

Нам нужно сдержать «Ливерпуль». Как и у любой другой команды, у них есть свои слабости, которыми мы и постараемся воспользоваться. Также у нас очень хорошо получается обороняться. Предстоит трудная игра, но мы ее разделим с нашими болельщиками, которые способны вдохновить нашу команду на положительный результат этой ночью".

Матч «Бенфика» — «Ливерпуль» пройдет 5 апреля (начало — в 22:00 по московскому времени).