Бернарду Силва: «Ман Сити» однозначно прибавил. Это приходит с опытом»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва поделился ожиданиями от первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Атлетико».

«Команда, которую я вижу сегодня, очень хорошо подготовлена к таким моментам и матчам. У нас была отличная команда и пять сезонов назад, но сейчас мы гораздо лучше готовы к таким событиям. Мы однозначно прибавили. Это приходит с опытом. У нас были разочарования, но мы извлекли урок», — приводит слова Силвы официальный сайт УЕФА.

Первый четвертьфинальный матч между «Манчестер Сити» и «Атлетико» пройдет сегодня, 5 апреля, в Англии и начнется в 22:00 (мск).