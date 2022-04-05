Льоренте: «Атлетико» голоден до побед, у нас большие амбиции»

Полузащитник «Атлетико» Маркос Льоренте поделился ожиданиями от первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Ни одна команда не вылетает после жеребьевки. Мы выйдем сражаться, и каким бы ни был результат, он будет. Понятно, что в чемпионате у нас хорошая победная серия, и мы должны ею воспользоваться. Команда голодна до побед, у нас большие амбиции. Впереди важная игра и трудный соперник, который проводит отличный сезон. У «Атлетико» четкие идеи. Уверен, что это будет отличный матч», — приводит слова Льоренте официальный сайт УЕФА.

Первый четвертьфинальный матч между «Манчестер Сити» и «Атлетико» пройдет сегодня, 5 апреля в Англии и начнется в 22:00 (мск).