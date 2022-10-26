«Тоттенхэм» ушел от поражения в матче со «Спортингом», «Айнтрахт» одолел «Марсель»

«Тоттенхэм» ушел от поражения в матче группового этапа Лиги чемпионов со «Спортингом». Встреча в Англии завершилась со счетом 1:1.

Счет в матче в первой половине открыл игрок «Спортинга» Маркус Эдвардс.

Лондонский клуб отыгрался в конце второго тайма, когда отличился полузащитник Родригу Бентанкур.

В добавленное ко второму тайму время гол нападающего «шпор» Харри Кейна был отменен после подсказки ВАР из-за офсайда.

В другом матче этой группы «Айнтрахт» одолел «Марсель» со счетом 2:1.

Таким образом, перед последним туром все четыре команды сохраняют шансы выйти в плей-офф: «Тоттенхэм» (8 очков), «Спортинг» (7 очков), «Айнтрахт» (7 очков), «Марсель» (6 очков).