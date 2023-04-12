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Тухель: «Вчера я влюбился в «Баварию», в то, как она играла с «Манчестер Сити»

Тухель заявил, что влюбился в игру «Баварии» в матче ЛЧ с «Манчестер Сити»
Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель заявил, что влюбился в игру команды в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:3).

«Вчера вечером я влюбился в свою команду, в то, как она играла. Футбол есть футбол. И матч в Германии — это матч в Германии. Все может случиться. Матч не закончится, пока мы не окажемся в душе», — приводит слова Тухеля Фабрицио Романо.

Ответный матч состоится в Мюнхене 19 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

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Лига чемпионов УЕФА
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ФК Манчестер Сити
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