Спаллетти: «Я знаю свою команду, и она сделает все, чтобы превзойти «Милан»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Миланом» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Надеюсь, помимо этого у нас впереди будет еще много важных матчей. Мы переживаем хороший этап в своих карьерах, игроки и я сам. Необходимо перенести свои желание и энтузиазм на поле. Это турнир чемпионов, а чемпионы себя не жалеют, чемпионы находят нужные силы. Я знаю свою команду, и она сделает все, чтобы превзойти «Милан», — приводит слова Спаллетти УЕФА.

Первая игра 1/4 финала Лиги чемпионов между «Наполи» и «Миланом» пройдет 12 апреля на стадионе «Джузеппе Меацца». Начало — в 22.00 мск.