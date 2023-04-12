Гвардиола втоптал в газон Тухеля. «Бавария» Томаса пока сырая

Победив на своем поле со счетом 3:0, «Манчестер Сити» оказался шаге от полуфинала Лиги чемпионов.

В параллельной вселенной эти команды встречались бы в решающем матче Лиги чемпионов — мощные, именитые, на ходу. Четвертьфинальная же стадия, кажется, не заслуживает такого противостояния. Но тем лучше для нейтральных зрителей: вместо одного матча топ-уровня мы получили два.

Не вызывало никаких сомнений, что под главную битву апреля и Томас Тухель, и Пеп Гвардиола придумают нечто экстраординарное. Для тренера «Баварии», правда, сейчас любая игра — из ряда вон, буквально в каждой встрече с мюнхенцами происходят метаморфозы. И это не гипербола: против дортмундской «Боруссии» схема в атаке напоминала 2-3-5, в Кубке Германии против «Фрайбурга» — 3-2-5, а в матче с тем же соперником в бундеслиге — 4-1-4-1.

На этот раз Тухель решил действовать осторожнее, выставив двоих опорных полузащитников (Киммиха и Горецку), зато удивил расстановкой впереди: левша Сане начал слева, правша Коман — справа, хотя против того же Дортмунда все было наоборот. Сработало ли это? Отчасти: единственный момент в первом тайме «Бавария» создала после прорыва Сане к линии ворот и паса под удар Мусиале. Если бы Лерой родился правшой, то такую передачу не сделал бы.

Игра с «Боруссией» стала удивительной и с той точки зрения, что мюнхенцы дома уступили сопернику во владении и непривычно пассивно прессинговали. Казалось, те же наработки Тухель применит и в Манчестере. Частично так и получилось: нападающие «Баварии» встречали защитников достаточно близко к центральной линии, боясь увлечься давлением на оппонентов и тем самым разрушить собственную структуру. Но если с «Боруссией» подобное сработало, то теперь — нет.

Гвардиола, конечно, тоже подготовился — Пеп вообще обожает изобретать велосипед на поздних стадиях плей-офф Лиги чемпионов. Под «Баварию» каталонец перевел на правый фланг обороны Аканжи, а Стоунс традиционно курсировал между опорной зоной и обороной. Другое важное изменение касалось позиции Бернарду Силвы — португалец вообще в этом сезоне нечасто выходит в основе, а тут появился на правом крыле атаки под атлета Дэвиса. Дуэль мощи и техники на этом участке поля изначально выглядела особенно любопытно, и, как выяснилось, стала ключевой — верх взял португалец.

Именно Бернарду на 27-й минуте ассистировал Родри, хотя, конечно, заслуга испанца в этом голе велика. Он в принципе редко бьет по воротам, а с левой — почти никогда. Здесь же опорнику «Сити» удался волшебный удар точно в верхний угол.

Мяч оказался необычным еще и потому, что не вытекал ни из выбранной тактики «МС», ни из условий — дождь обильно полил газон, а заодно ускорил все передачи низом. Пропорционально увеличились и темп, и число моментов, и, разумеется, зрелищность.

Хозяева вполне могли уйти на перерыв при счете 2:0: еще до забитого мяча Холанн чуть не «съел» Зоммера при прессинге почти на линии ворот, а позже роскошный шанс упустил Гюндоган.

«Сити» заслуженно выиграл первый тайм, но Тухель — мастер матч-менеджмента, так что после перерыва от «Баварии» ждали большего. И она включилась: разжалась пружина в атаке, и уже на первых минутах «горожане» чуть не пропустили под высоким прессингом. Правда, тут же в похожей ситуации уже «Бавария» едва не привезла себе гол.

В стартовой 45-минутке немецкому гранду явно не хватало ударов, и в начале второй мюнхенцы подправили ситуацию — например, Сане опасно приложился издали. Но хозяева все же смотрелись предпочтительнее и на 70-й минуте забили: Грилиш обокрал Упамекано у чужой штрафной, а затем случилось невообразимое — Холанн навесил на голову Бернарду. Нет-нет, не наоборот!

При счете 2:0 игра была сделана. Показательно, что обе результативные атаки нельзя назвать догматичными для «МанСити». Разумеется, Тухель готовился к Гвардиоле. Но Пеп все равно его перехитрил — непривычная позиция Бернарду и неординарные действия футболистов привели к победе.

Этому матчу не хватало лишь гола Холанна, и норвежец его забил — в шестой раз в карьере Эрлинг отличился против «Баварии», установив окончательный результат. Кстати, раньше Холанн всегда уступал во встречах с мюнхенцами, но тут шансов у красных не было.

Счет вполне мог стать еще крупнее: хороший момент упустил Альварес, а позже Зоммер вытащил мяч после сильного удара Родри головой под перекладину после подачи углового. Но и 3:0 «Сити» должно хватить для выхода в полуфинал. К счастью для «горожан», на этот раз в соперниках — не «Реал», так что аномального переворота в ответной встрече вроде бы не предвидится.