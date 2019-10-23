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Томас Тухель: «Терпеть не могу играть без Мбаппе»

01:21
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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель после победы над «Брюгге» в 3-м туре Лиги чемпионов (5:0) признался, что рад возвращению в строй Кильяна Мбаппе?. Француз вышел на замену во втором тайме и оформил хет-трик и сделал голевую передачу.

— Испытываю смешанные чувства. До второго гола проблем у нас хватало. Соперник активно прессинговал, а мы слишком прижимались назад, — цитирует пресс-служба УЕФА Тухеля. — Мбаппе знает, что я терпеть не могу играть без него. У него была травма, после которой он сыграл всего 15 минут против «Ниццы». Сейчас первый раз, когда после игры у него не отозвалась боль в мышце. То есть было только два варианта: или выходит и играет 60 минут, или появляется на замену и играет до конца. Это не означает, что он кому-то должен доказывать свое мастерство. Я не глупец!"

Брюгге — ПСЖ

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты игр, новости и обзоры матчей

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027065/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




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