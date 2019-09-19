Томас Тухель: «Если кто-то спросит меня, собирается ли «ПСЖ» выиграть Лигу чемпионов, я просто уйду с пресс-конференции»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель после победы над «Реалом»? в 1-м туре Лиги чемпионов (3:0) отметил, что не собирается говорить про шансы на победу в турнире.

- В первую очередь, если кто-то спросит меня, собираемся ли мы выиграть Лигу чемпионов, я просто встану и уйду с пресс-конференции, — цитирует пресс-служба УЕФА Тухеля. - Эта победа — заслуга всей команды, работавшей сообща с мячом и без него. Я вижу команду каждый день, и она готова прибавлять и усиленно работать. Сегодня нам довелось продемонстрировать это. Впрочем, делать подобное каждые три дня сложно.

Когда мы играем без Неймара, Мбаппе и Кавани, это может даже помочь. Люди говорят, что мы не фавориты, и это может снять давление. Все время без них играть, конечно, сложно. Нам нужны все наши футболисты.

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