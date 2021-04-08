Томас Мюллер — о поражении от «ПСЖ»: «Мы выстрелили себе в ногу»
07:21
Нападающий «Баварии» Томас Мюллер после поражения от «ПСЖ» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (2:3) не стал заострять внимание на пропущенных голах. Игра прошла в Германии.
«Всегда можно говорить о пропущенных голах, но я думаю, что ни у кого бы не было нареканий, выиграй мы 5:3 или 6:3. Мы выстрелили себе в ногу... Теперь нужно отыгрываться», — цитирует пресс-служба УЕФА Мюллера.
Ответная игра состоится в Париже через неделю, 13 апреля.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029488--bayern-vs-paris/
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