Нападающий «Баварии» Томас Мюллер после поражения от «ПСЖ» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (2:3) не стал заострять внимание на пропущенных голах. Игра прошла в Германии.

«Всегда можно говорить о пропущенных голах, но я думаю, что ни у кого бы не было нареканий, выиграй мы 5:3 или 6:3. Мы выстрелили себе в ногу... Теперь нужно отыгрываться», — цитирует пресс-служба УЕФА Мюллера.

Ответная игра состоится в Париже через неделю, 13 апреля.