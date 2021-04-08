Мбаппе назвал фантастической игру «ПСЖ» против «Баварии»

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе после победы над «Баварией» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (3:2) поблагодарил партнеров по команде.

«Мне нравится играть против лучших игроков в мире, а Мануэль Нойер — один из лучших вратарей в истории. Я не испытывал никакого давления. Мне не удалось забить ему в финале [прошлого розыгрыша], но надеюсь, что [после этих голов] снова смогу огорчить его.

Вся команда фантастически сыграла сегодня. Я извлек из этого пользу. Но это лишь первая часть противостояния. Мы терпели всей командой, но в то же время доставили серьезные проблемы сопернику за счет наших сильных качеств. Вся команда фантастически сыграла сегодня. Я извлек из этого пользу. Но это лишь первая часть противостояния. Мы терпели всей командой, но в то же время доставили серьезные проблемы сопернику за счет наших сильных качеств", — цитирует пресс-служба УЕФА Мбаппе.

Ответная игра состоится в Париже через неделю, 13 апреля.