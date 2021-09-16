Тибо Куртуа: «Мои сэйвы в игре с «Интером» были решающими»
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Вратарь «Реала» Тибо Куртуа после победы над «Интером» (1:0) в Лиге чемпионов признал, что его сэйвы помогли команде. Миланцы пробили 5 раз в створ ворот мадридцев.
«Мы добились отличного результата против сильных соперников. Мои сэейвы были решающими, но именно этого от меня ждут в «Реале», — цитирует пресс-служба УЕФА Куртуа.
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