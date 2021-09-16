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Пиоли считает, что поражение от «Ливерпуля» поможет «Милану» прогрессировать

01:19
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился впечатлениями после матча Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (2:3).

«Ливерпуль» играл великолепно, особенно в первые 25 минут, — цитирует Пиоли официальный сайт УЕФА 16 сентября. — Отыгравшись затем, сожалею о тех двух мячах, что мы также из-за собственных ошибок пропустили во втором тайме. Получился матч, который поможет нам прогрессировать в плане интенсивности и качества игры".

В составе победителей отличились Мохамед Салах и Джордан Хендерсон, а Фикайо Томори забил в свои ворота. У гостей голы в активе Анте Ребича и Браима Диаса.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032683--liverpool-vs-milan/

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Евгений Петров все материалы автора

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