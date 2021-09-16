Пиоли считает, что поражение от «Ливерпуля» поможет «Милану» прогрессировать

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился впечатлениями после матча Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (2:3).

«Ливерпуль» играл великолепно, особенно в первые 25 минут, — цитирует Пиоли официальный сайт УЕФА 16 сентября. — Отыгравшись затем, сожалею о тех двух мячах, что мы также из-за собственных ошибок пропустили во втором тайме. Получился матч, который поможет нам прогрессировать в плане интенсивности и качества игры".

В составе победителей отличились Мохамед Салах и Джордан Хендерсон, а Фикайо Томори забил в свои ворота. У гостей голы в активе Анте Ребича и Браима Диаса.