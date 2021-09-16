Браим Диас: «У Милана» отличная команда, которая способна играть на таком уровне»
Нападающий «Милана» Браим Диас прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (2:3) в Лиге чемпионов.
«Начали мы не лучшим образом, но по ходу встречи сумели себя проявить, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. — Вижу, что у нас отличная команда, которая способна играть на таком уровне, так что итоговым результатом я не удовлетворен».
В составе победителей отличились Мохамед Салах и Джордан Хендерсон, а Фикайо Томори забил в свои ворота. У гостей голы в активе Анте Ребича и Браима Диаса.
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Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032683--liverpool-vs-milan/
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