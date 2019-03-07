Тиагу Силва извинился перед болельщиками за поражение от "МЮ"

Капитан "ПСЖ" Тиагу Силва после поражения от "Манчестер Юнайтед" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3) признался, что команда не выполнила то, о чем говорила перед игрой. Также он извинился перед фанатами.

- Очень трудно говорить, - цитирует официальный сайт УЕФА Силву. - Так обидно! Мы очень хорошо играли на выезде, но здесь не сделали того, о чем договорились перед матчем. Мы были на хорошем ходу, но снова для нас все кончается на этой стадии. Это футбол. Сегодня у нас ничего не получалось. Я прошу наших болельщиков простить нас.