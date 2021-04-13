Терзич считает, что «Боруссии» предстоит решить сложную задачу в матче с «Манчестер Сити» в 1/4 финала ЛЧ

Главный тренер «Боруссии» Эдин Терзич поделился мнением о готовности команды перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

«Все мы нисколько не сомневаемся в своих силах, но только этого для достижения результата будет недостаточно. Мы уже доказали, что нам по плечу биться с грандами. Завтра нам предстоит решить невероятно сложную задачу. Нужно будет пахать в поте лица и действовать отважно.

Эрлин Холанн не забивал в последних матчах, но он был невероятно полезен для команды и сделал большой вклад в общее дело. Он без устали перемещается по полю, открывается под передачи. И вся наша команда надеется, что вскоре он начнет забивать снова.

Прогресс Джуда Беллингема никого не удивляет. Мы каждый день видим, как упорно он работает на тренировках. Это выдающийся талант. Отличный футболист, который еще очень молод. Мы поддерживаем его всеми возможными способами и верим, что помогаем его развитию наилучшим образом», - приводит слова Терзича официальный сайт УЕФА.

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Боруссия» проиграла «Манчестер Сити» со счетом 1:2.

Ответная встреча состоится завтра, 14 апреля, в Дортмунде. Начало – в 22:00 по московскому времени.