Вальверде сможет принять участие в матче с «Ливерпулем»

Полузащитник «Реала» Феде Вальверде сможет принять участие в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля», сообщает Marca 13 апреля.

По данным источника, медицинский штаб убедил главного тренера мадридцев Зинедина Зидана, что игрок, если будет требовать ситуация, сможет «на уколах» выйти на поле.

22-летний уругваец получил мышечную травму в матче 30-го тура ла лиги против «Барселоны» (2:1).

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Вальверде провел 20 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал результативную передачу.

Матч «Ливерпуль» — «Реал» состоится в среду, 14 апреля. Начало — в 22.00 (мск). В первой игре мадридцы были сильнее — 3:1.