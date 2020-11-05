«Тер Штеген — какой-то Спайдермен». Полузащитник «Динамо» — о матче с «Барселоной»
Полузащитник киевского «Динамо» Александр Андриевский после матча с «Барселоной» (1:2) в Лиге чемпионов отметил игру голкипер соперников Марка-Андре тер Штегена.
«Игрой удовлетворен, получил удовольствие, но хотелось бы увезти хотя бы одно очко, — цитирует футболиста «Динамомания». — Но это «Барселона», поэтому пока так. Тренер настраивал, чтобы мы играли раскрепощенно и уверенно. Знали, что в первые минуты будет сложно, но во второй половине второго тайма нащупали свою игру.
Был план выводить крайних хавов, чтобы они оказывались один в один. Нужно было закрывать Месси. Хочу выделить нашего вратаря. Он здорово сыграл для своего возраста. А тер Штеген — один из лучших вратарей митра. Какой-то Спайдермен. Теперь будем думать о матче с «Шахтером».
В составе победителей отличились Лионель Месси и Жерар Пике. У «Динамо» забил Виктор Цыганков. Тер Штеген провел свой первый матч в сезоне.
Дополнительная информация:
http://www.dynamomania.com/news/555455-aleksandr-andrievskij-poluchil-udovolstvie-ot-igry-no-ter-shtegen---kakoj-to-spajdermen