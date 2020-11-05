Полузащитник киевского «Динамо» Александр Андриевский после матча с «Барселоной» (1:2) в Лиге чемпионов отметил игру голкипер соперников Марка-Андре тер Штегена.

«Игрой удовлетворен, получил удовольствие, но хотелось бы увезти хотя бы одно очко, — цитирует футболиста «Динамомания». — Но это «Барселона», поэтому пока так. Тренер настраивал, чтобы мы играли раскрепощенно и уверенно. Знали, что в первые минуты будет сложно, но во второй половине второго тайма нащупали свою игру.

Был план выводить крайних хавов, чтобы они оказывались один в один. Нужно было закрывать Месси. Хочу выделить нашего вратаря. Он здорово сыграл для своего возраста. А тер Штеген — один из лучших вратарей митра. Какой-то Спайдермен. Теперь будем думать о матче с «Шахтером».

В составе победителей отличились Лионель Месси и Жерар Пике. У «Динамо» забил Виктор Цыганков. Тер Штеген провел свой первый матч в сезоне.