Так много «Барселона» не пропускала 74 года
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«Барселона» проиграла «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов со счетом 2:8. Это худший результат обороны каталонского клуба за последние 74 года. В апреле 1946-го сине-гранатовые были разбиты «Севильей» в 1/8 финала Кубка Испании со счетом 0:8. Больше «Барса» пропускала три раза в своей истории. По 11 ей забили «Севилья"-1940 и «Реал"-1943, 12 — «Атлетик"-1931. (Кирилл Бурдаков)
Матчи, в которых «Барселона» пропускала больше семи голов:
|
Дата
|
Турнир
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
08.02.1931
|
Чемпионат
|
-
|
Атлетик (г)
|
1:12
|
29.09.1940
|
Чемпионат
|
-
|
Севилья (г)
|
1:11
|
13.06.1943
|
Кубок Испании
|
1/2 финала
|
Реал (г)
|
1:11
|
21.04.1946
|
Кубок Испании
|
1/8 финала
|
Севилья (г)
|
0:8
|
03.02.1935
|
Чемпионат
|
-
|
Реал (г)
|
2:8
|
14.08.2020
|
Лига чемпионов
|
1/4 финала
|
Бавария (н)
|
2:8
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми
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