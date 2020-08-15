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Так много «Барселона» не пропускала 74 года

00:46
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«Барселона» проиграла «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов со счетом 2:8. Это худший результат обороны каталонского клуба за последние 74 года. В апреле 1946-го сине-гранатовые были разбиты «Севильей» в 1/8 финала Кубка Испании со счетом 0:8. Больше «Барса» пропускала три раза в своей истории. По 11 ей забили «Севилья"-1940 и «Реал"-1943, 12 — «Атлетик"-1931. (Кирилл Бурдаков)

Матчи, в которых «Барселона» пропускала больше семи голов:

Дата

Турнир

Стадия

Соперник

Счет

08.02.1931

Чемпионат

-

Атлетик (г)

1:12

29.09.1940

Чемпионат

-

Севилья (г)

1:11

13.06.1943

Кубок Испании

1/2 финала

Реал (г)

1:11

21.04.1946

Кубок Испании

1/8 финала

Севилья (г)

0:8

03.02.1935

Чемпионат

-

Реал (г)

2:8

14.08.2020

Лига чемпионов

1/4 финала

Бавария (н)

2:8

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми




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