Так много «Барселона» не пропускала 74 года

«Барселона» проиграла «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов со счетом 2:8. Это худший результат обороны каталонского клуба за последние 74 года. В апреле 1946-го сине-гранатовые были разбиты «Севильей» в 1/8 финала Кубка Испании со счетом 0:8. Больше «Барса» пропускала три раза в своей истории. По 11 ей забили «Севилья"-1940 и «Реал"-1943, 12 — «Атлетик"-1931. (Кирилл Бурдаков)

Матчи, в которых «Барселона» пропускала больше семи голов: