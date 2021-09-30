Сульшер назвал де Хеа лучшим вратарем мира после победы над «Вильярреалом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер похвалил вратаря «красных дьяволов» Давида де Хеа за игру в матче 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Вильярреала» (2:1).

«К счастью, у нас в воротах играл лучший вратарь мира. Давид был невероятен. Во втором тайме «Вильярреал» больше владел мячом, игра была открытой, наш соперник заслужил открыть счет. У де Хеа было тяжелое лето. Он поехал на Евро, но не сыграл там, однако вернулся из сборной решительным, с желанием работать, что мне нравится. Он заслужил такой исход. Он спас нас. Будем реалистами, у нас есть два хороших вратаря в лице Дина Хендерсона и Тома Хитона, но де Хеа заслужил звание лучшего игрока матча с «Вильярреалом», — приводит Goal слова Сульшера.

В матче с «Вильярреалом» де Хеа сделал шесть сейвов. Победу «Манчестер Юнайтед» принес нападающий Криштиану Роналду, который забил решающий гол на 90+5-й минуте встречи.